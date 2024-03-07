В Набережных Челнах «Ларгус» с пьяным водителем влетел в легковушку

Накануне в районе десяти часов вечера на улице Виктора Полякова в Челнах произошло ДТП с перевертышем.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, пьяный водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, наехал на бордюр и дорожный знак, после чего автомобиль перевернулся и столкнулся со встречным Chevrolet Lacetti.

Фото: © ГИБДД Челнов

Как оказалось, 21-летний водитель «Ларгуса» получил права год назад и 12 раз привлекался к административной ответственности. Парня доставили с БСМП, а автомобиль отправили на спецстоянку.