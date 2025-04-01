В Челнах пьяному мотоциклисту без прав грозит до 15 суток ареста

Госавтоинспекция Набережных Челнов

Накануне жители Набережных Челнов сообщили в местном Telegram-канале о пьяном мотоциклисте в поселке ЗЯБ. Информация была быстро проверена и обработана сотрудниками ГАИ.

На проспекте Мусы Джалиля инспекторы задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина управлял мотоциклом, не имея права управления, с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении водителя был составлен административный материал, мотоцикл помещен на спецстоянку. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до 15 суток ареста.