В Челнах пьяная пассажирка сломала палец водителю автобуса

Инцидент произошел несколько дней назад в Челнах. Вечером в автобус маршрута №27 села нетрезвая пара. Когда мужчину и женщину попросили оплатить проезд, они заявили, что денег у них нет. Водитель попытался вывезти пассажиров на улицу, однако женщина стала вести себя неадекватно, оскорбляла шофера и порвала на нем куртку. В тот момент, когда выводили на улицу мужчину, его спутница пнула водителя каблуком по руке.

«Водителя госпитализировали. У него серьезный перелом пальца со смещением. Ему предстоит операция», – рассказала «Татар-информу» руководитель колонны №1 Оксана Найденшева.

По ее словам, шофер не стал обращаться к правоохранителям из-за того, что не верит в справедливое наказание для дебоширов.

«К сожалению, случаи, когда пассажиры провоцируют работников транспорта на конфликт – не редкость. У людей нет бережного отношения к чужому имуществу, они рисуют в автобусах, режут сиденья. Был случай, когда автобус просто сожгли. Ответственность за это так никто не понес. Это очень пугающая тенденция», – прокомментировала ситуацию Оксана Найденшева.

