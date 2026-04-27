В Челнах проживают более 400 ветеранов Великой Отечественной войны

В Набережных Челнах в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована адресная поддержка ветеранов. О ходе подготовки на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

По его словам, в настоящее время в городе проживают 405 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Самому молодому из них — 98 лет, двое жителей города отметили 100-летний юбилей.

Ветеранам переданы продуктовые наборы от Раиса Республики Татарстан. Кроме того, юбилярам ежемесячно вручаются именные открытки от Президента России и руководства республики.

Торжественные мероприятия с участием ветеранов запланированы на 7 и 8 мая. В частности, 7 мая праздничное событие пройдет в Казани с участием Рустама Минниханова, в Набережных Челнах ветеранов поздравит мэр города Наиль Магдеев. 8 мая глава города посетит госпиталь для ветеранов войн.