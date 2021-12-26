В Челнах пройдет финальная в 2021 году ярмарка «Новогодний гусь»

26 декабря в Набережных Челнах пройдет предпраздничная тематическая ярмарка «Новогодний гусь». Горожане могут посетить три площадки города — набережную Тукая перед стадионом «Строитель», территорию ипподрома и агропромышленный парк «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

На ярмарочные площадки для субботней и воскресной ярмарок было завезено более 161 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму более 20 млн рублей.

25 декабря ярмарочные площадки в Комсомольском районе открылись при участии руководителя исполкома города Фарида Салахова и главы Тукаевского района Фаила Камаева.

На территории стадиона «Строитель» накануне развернулась специализированная сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие сельские поселения Тукаевского района. Здесь в широком ассортименте продавцы предлагали речную рыбу, картофель, овощи, мясную и молочную продукцию, а также различную бакалею. Свои торговые точки фермеры оформили в новогодней тематике.

В первый день ярмарки челнинцы активно скупали говядину, свинину, мясо уток, гусей, а также овощи, яйца и другую продукцию к праздничному новогоднему столу.

В преддверии новогодних праздников на ярмарках царили оживление и праздничная атмосфера. Работники культуры Тукаевского и Менделеевского районов организовали для посетителей концерт. Завершающая ярмарка уходящего года состоится сегодня, 26 декабря.