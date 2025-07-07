В Челнах проводится операция «Курорт» по охране общественного порядка

До 6 октября в Набережных Челнах будет продолжаться профилактическая операция «Курорт», направленная на обеспечение безопасности в местах массового отдыха. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель начальника полиции Раиль Назмиев.

В городе определены 29 зон с массовым пребыванием граждан, включая парки Победы и«Гренада», бульвар Энтузиастов, набережные имени Габдуллы Тукая и Фикрята Табеева. Все локации оборудованы системой видеонаблюдения «Безопасный город», изображения с которой поступают в дежурные части полиции.

Ежедневно с 14:00 до 21:00 на охрану порядка заступают сотрудники УВД и муниципальные служащие. В некоторых парках дежурят сотрудники частной охраны. По пятницам с 18:00 до 3:00 проводятся рейды инспекторов по делам несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделяется занятости подростков: в июне в городе работали 53 пришкольных лагеря, 51 отряд труда и отдыха и 62 спортивные площадки. Более 7 тыс. детей и подростков были охвачены летними активностями. Создано свыше 3 тыс. рабочих мест для временного трудоустройства подростков.

Как отметил Раиль Назмиев, все массовые мероприятия в городе – Сабантуй, День молодежи, выпускные вечера – прошли без происшествий.

В августе сотрудники челнинской полиции отправятся в служебную командировку в Казань для охраны порядка на футбольных матчах. При этом в самом городе сохраняется достаточный резерв сил, так что ситуация останется под контролем.