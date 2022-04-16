В Челнах проводится капремонт учреждений социальной защиты

В 2022 году в Набережных Челнах планируется реализовать 20 федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта социальной и инженерной инфраструктуры. В этом году будет отремонтирован социальный приют для детей и подростков «Асылташ». Готовность объекта — 70%. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

На данном объекте строители завершают отделочные работы входной группы, укладывают брусчатку и устанавливают перила. Параллельно ведутся работы по устройству пандусов для маломобильных групп населения.

Кипят работы и в Набережночелнинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На соцобъекте специалисты завершают укладку кафеля в столовой, душевых, прачечной, отделочные работы в комнатах для проживания. Ремонт дома-интерната завершен на 73%.

В высокой степени готовности (84%) находится центр реабилитации инвалидов «Изгелек». Строители завершают кровельные работы.

На 41% готов центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог». Завершены демонтажные работы, бетонная стяжка полов, ведутся отделочные работы во внутренних помещениях, замена сетей электроснабжения.