В Челнах проверили клубнику, привезенную из Краснодарского края

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня на рынках Набережных Челнов можно приобрести клубнику из Краснодарского края. Хотя весенняя погода в этом году не баловала теплыми днями и преподносила сюрпризы в виде заморозков и даже снега, клубника всё же поспела. А вот каким образом — естественным или с помощью нитратов — это определили ветеринарные врачи Автограда.

По словам предпринимателя Олеси Юрьевой, цены на ягоду немного изменились. Так, годом ранее килограмм стоил 650 рублей.

«Цены на краснодарскую [клубнику] немножко поднялись. Килограмм стал 750–800. Это связано с тем, что были дожди. Нашу местную клубнику пока не получаем. Пока о цене не знаем, но наши фермеры опасаются, что тоже цена дешевой не будет из-за природных условий», — пояснила челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Это неизменное правило — клубника должна пройти проверку перед тем, как она попадет на прилавки. В первую очередь на продукцию должен быть сертификат соответствия. Затем специалисты обращают внимание на то, как ягода выглядит.

«В условиях лаборатории оцениваем органолептические свойства. Клубника должна быть чистой, без побитостей, без следов плесени. Чашелистики, основания ягоды должны быть зеленые, не сухие. А также она должна быть блестящей и однородного цвета», — рассказала заведующая ветеринарной лабораторией Ленара Фахрутдинова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помимо этого, ягода должна быть ароматной. Только после этого санитарно-ветеринарные эксперты приступают к проверке. Они измеряют радиационный фон и проверяют плод на наличие нитратов. Их выявляют с помощью специального прибора — нитрат-теста. Он достаточно чувствителен и сразу реагирует на наличие каких-либо примесей.

Объяснили специалисты и то, почему именно они занимаются исследованием овощей, фруктов и ягод. По их словам, есть врачи, которые работают в клиниках и лечат животных.

«Есть врачи в предубойных, в убойных пунктах, которые проверяют мясо <...>. Мы проверяем продукцию, которая поступает на рынок, животного и растительного происхождения. Исследуем ее, проводим ветсанэкспертизу и отвечаем за качество и безопасность этой продукции», — поделилась ветеринарный врач Лидия Ибодова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня проверка ягоды показала, что все показатели в норме и клубнику продавать можно.

Специалисты дают свои рекомендации, как правильно хранить клубнику. Ее желательно промывать только перед употреблением. И ровно столько, сколько можно употребить за раз, потому что ягода считается скоропортящимся продуктом. Клубнику надо хранить в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах выявили нарушителей при продаже арбузов и дынь.