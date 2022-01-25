В Челнах проведут пеший флешмоб по маршруту Владимира Высоцкого

Фото: Историко-краеведческий музей Набережных Челнов

В Набережных Челнах, 25 января, в день рождения актера театра и кино Владимира Высоцкого, для поклонников барда состоится пеший флешмоб. Об этом сообщает историко-краеведческий музей города в своих социальных сетях.

Все желающие смогут пройти по тому маршруту, по которому в конце июня 1974-го прошли Владимир Высоцкий, Юрий Смирнов, Борис Глаголин, приехавшие с гастролями в Автоград. Они прогулялись от гостиницы «Кама» по улице Гидростроителей. Побывал в Челнах и его сын Никита Высоцкий. Он почтил память своего отца у памятника, открытого в городе.

Самый крупный в России (высота 8,5 метров) памятник был открыт в Челнах 25 января 2003 года, в день 65-летия Владимира Высоцкого. Его основной частью является колокол высотой свыше 4 метров, а его вес около 14 тонн. Отливали это уникальное творение челнинских мастеров в печах литейного завода «КАМАЗ».

Сегодня в Челнах в Центре творческого наследия Высоцкого состоялось выступление бардов клуба авторской песни под руководством худрука Александра Василенко и показ кинохроники из фонда Государственного музея Владимира Высоцкого. В Набережных Челнах прошло также возложение цветов к памятнику и тематическая экскурсия.