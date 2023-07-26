В Челнах проведут капитальный ремонт ДК «КАМАЗ»

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В Набережных Челнах проведут проектно-изыскательные работы для разработки документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры «КАМАЗ» за 9,3 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

От подрядчика потребуется выполнить визуальное, а при необходимости и инструментальное обследование здания ДК (пр. Мира, 87/22) «с последующей подготовкой технического заключения с указанием рекомендаций по восстановлению и подготовкой рабочих чертежей».

Из документации к тендеру следует, что в ходе дальнейших работ по капремонту предполагается привести в порядок отмостки, отремонтировать и усилить лестницы, площадки и крыльца, привести в порядок и утеплить фасад, отремонтировать или заменить окна и двери, привести в порядок стены, потолки и полы, укрепить фундамент.

Кроме того, планируется отремонтировать либо заменить системы энергообеспечения и электроснабжения, отопления, вентиляции, привести в порядок наружные сети.

Помимо прочего, в концертном зале потребуется увеличить число посадочных мест и привести в порядок систему дымоудаления над сценой, а в малом зале — расширить сцену, заменить кресла и установить автоматический подъемно-опускной механизм для кулис и занавеса.

На прилегающей к зданию территории запланированы ремонт площади с фонтаном «Одуванчик», озеленение и установка малых архитектурных форм, ограждения, наружного освещения, а также другие работы.

Заказчиком разработки проектно-строительной документации выступает сам ДК «КАМАЗ». Прием заявок завершится 1 августа, подрядчика определят 2 августа. Исполнитель должен выполнить работы к 20 декабря текущего года.