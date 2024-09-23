В Челнах проведут более 50 мероприятий к декаде старшего поколения

С 1 по 10 октября в Набережных Челнах будет проведено более 50 крупных мероприятий, посвященных декаде старшего поколения. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

Среди мероприятий запланирована акция «Мои года — мое богатство» с 1 по 10 октября, чествование ветеранов отрасли культуры, концерт «В ритме молодости», которые состоятся 1 октября.

«Поздравляем всех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер по-прежнему прочнее любого алмаза. Пускай ваши годы будут не в укор вам, а в пример нам», — поздравил заместитель руководителя Исполнительного комитета Винер Харисов.

Мэр города Наиль Магдеев призвал всех уделить внимание людям старшего поколения.

«Это важное событие. Я думаю, каждый из нас в первую очередь вспомнит и поблагодарит своих родителей, бабушек и дедушек. Для города Набережные Челны — это особая история, это результат работы первостроителей людей старшего поколения. Я обращаюсь к руководителям предприятий общественных организаций. Уделите особое внимание нашим ветеранам, людям старшего поколения в каждом коллективе, вне зависимости от формы собственности, есть люди, которые много сделали для того, чтобы экономика и социально культурная сфера города Набережные Челны устойчиво работала и развивалась. И эти люди, безусловно, достойны уважения, посещения на дому, доброго слова, чашки горячего чая, слов благодарности от руководителя предприятия, общественных организаций. Много ли нужно людям старшего поколения?» — отметил градоначальник.