Жители Набережных Челнов задолжали за тепло на 38 млн рублей меньше, чем годом ранее

В Набережных Челнах подвели итоги отопительного сезона. За горячие батареи горожане остались должны тепловикам 120 млн рублей, что на 38 млн рублей меньше, чем было неплатежей годом ранее, сообщил журналистам директор филиала АО «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин.

По его словам, у тепловиков были опасения по поводу собираемости платежей, ведь из-за холодной зимы они выросли.

Средняя температура наружного воздуха этой зимой держалась на уровне -3,9°С (в прошлом году -0,2°С). Самым холодным днем стало 13 января, когда столбик термометра упал до -27,7°С. Самым холодным месяцем — февраль, когда средняя температура соствляла -15,7°С. В итоге 230 дней отопительного сезона оказались довольно затратными по теплу.

Только за декабрь челнинцы должны были заплатить 574 млн рублей, за январь — 614 млн рублей, за февраль — 615 млн рублей, за март — 530 млн рублей, в апреле платежи упали до 358 млн рублей.

Несмотря на общую положительную тенденцию к снижению затрат, долги все же образовались. Тепловики составили рейтинг должников из числа челнинских жилищных организаций. По данным НЧТС, значительно выросла просроченная задолженность у УК «Жилэнергосервис» — на 1,9 млн рублей, «Бумажник» — на 2,2 млн рублей, «Энтузиаст» —на 1,6 млн рублей. Возникла задолженность у жителей двух домов, которые перешли на прямые договоры.

Наилучшие результаты работы по снижению просроченной задолженности показали УК «Строим будущее», которой удалось отминусовать 15,3 млн рублей, «Челныстройремонт» — 8 млн рублей, «Махалля» — 8,5 млн рублей, «Ремжилстрой» — 4,9 млн рублей.

Сегодня Набережночелнинский тепловые сети готовятся приступить к гидравлическим испытаниям, заявил Зайнуллин. Чтобы максимально сократить время без горячей воды, опрессовка в северо-восточной части города пройдет в четыре этапа, в юго-восточной — в два этапа. «Специалисты компании приложат все усилия, чтобы побыстрее завершить проверку сетей», — заверил глава НЧТС.

Параллельно будет идти ремонт и реконструкция тепловых сетей. В этом году тепловикам предстоит привести в порядок около 23 километров трубопровода.

«Значимыми проектами этого года станут реконструкция тепловодов № 2, 4, 10, 24, 31А в северо-восточной части города. Также будет продолжена масштабная реконструкция тепловода № 520 вдоль Первой дороги. В этом году собираемся завершить работы на участке от теплового узла 1/1 до повысительно-насосной станции поселка Сидоровка. Предстоит заменить трубы диаметром 800 мм на 3,3 км сети», — сообщил глава компании.

Также планируется построить тепловые сети к двум новым школам: к полилингвальной — за 44-м комплексом и к общеобразовательной — в 25-м микрорайоном поселка Замелекесье. Сети проведут к двум детсадам — в 34-м и 63-м комплексах, к строящемуся русскому драмтеатру на проспекте Чулман, к жилым домам в 60-м, 63-м, 64-м, 10-м комплексах Нового города, они появятся и в 14-м микрорайоне поселка ЗЯБ, 20-м, 22-м микрорайонах поселка Замелекесье.

«Предстоит также провести переподключение жителей района ООО «КамгэсЗЯБ» к ТЭЦ: два километра сети надо выложить к 1 июля», — напомнил Зайнуллин.

Сейчас, по данным НЧТС, работы ведутся на 12 участках города.

Фото: «Набережночелнинские тепловые сети»