Городской пляж Челнов прошел приемку к началу купального сезона

В Набережных Челнах прошла приемка городского пляжа. Как сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда, к началу купального сезона все готово: с восьми утра до восьми вечера на территории дежурят спасатели — один находится на вышке, второй обходит пляж.

Сегодня спасателям вручили удостоверения — допуски к работе. Периодически так происходит, что теряются дети, и в таком случае специалисты могут помочь найти родителей или сопровождающих.

В этом году набережная оборудована видеонаблюдением, трансляция с видеокамер ведется по программе «Безопасный город», дополнительно здесь будет дежурить полиция.

В преддверии купального сезона также прошла уборка территории и на воде, и под водой. Уборка пляжа проводится регулярно — утром и вечером, но специалисты просят быть более внимательными и не оставлять после себя мусор. В ближайшее время на набережную Табеева дополнительно завезут более 10 «КАМАЗов» речного песка.

Инспектор ГИМС Зиннур Мустафин добавил, что, как и в прошлом году, планируется открытие городского пляжа на набережной Табеева и SunDale на базе отдыха «Лесная сказка». Остальные площадки считаются местами, оборудованными для отдыха, купание на них запрещено.