Из Челнов этой весной в армию отправились первые 20 новобранцев

Сегодня из Набережных Челнов в армию отправились первые новобранцы весеннего призыва этого года. В пять часов утра ребята вместе с родными и близкими пришли к ДК «КАМАЗ», пишут «Челнинские известия».

В армию пошли 20 молодых людей. Челнинские солдаты будут служить в подшефных администрации города частях на Черноморском флоте, во входящей в РВСН 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле, в Президентском полку и других местах.

В общей сложности за этот весенний призыв из Челнов в армию отправятся более 300 человек. Он продлится до 15 июля, отправка призывников в войска из сборных пунктов начнется в третьей декаде мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодой челнинец предстанет перед судом за уклонение от службы в армии.