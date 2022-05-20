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Ру Тат
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Общество
20 мая 2022  13:25

Из Челнов этой весной в армию отправились первые 20 новобранцев

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Сегодня из Набережных Челнов в армию отправились первые новобранцы весеннего призыва этого года. В пять часов утра ребята вместе с родными и близкими пришли к ДК «КАМАЗ», пишут «Челнинские известия».

В армию пошли 20 молодых людей. Челнинские солдаты будут служить в подшефных администрации города частях на Черноморском флоте, во входящей в РВСН 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле, в Президентском полку и других местах.

В общей сложности за этот весенний призыв из Челнов в армию отправятся более 300 человек. Он продлится до 15 июля, отправка призывников в войска из сборных пунктов начнется в третьей декаде мая. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодой челнинец предстанет перед судом за уклонение от службы в армии.

#весенний призыв
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