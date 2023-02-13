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Официальная хроника
13 февраля 2023  10:58

В Челнах прощаются с советником гендиректора КАМАЗа Файзуллой Хусниевым

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В Челнах прощаются с советником гендиректора КАМАЗа Файзуллой Хусниевым
фото: Христина Балобанова

В здании УМВД России по Набережным Челнам проходит церемония прощания с советником гендиректора КАМАЗа Файзуллой Хусниевым. Об этом сообщает корерспондент с места событий.

Проститься с Хусниевым пришли десятки человек. Это близкие и родные Файзуллы Хусниева, его коллеги, а также сотрудники исполкома Челнов.

 

Фото: © Христина Балобанова

Файзулла Хусниев более 10 лет руководил Управлением МВД по Набережным Челнам. С 2015 года занимал пост советника генерального директора КАМАЗа.

Напомним, что Файзулла Хусниев скончался накануне в возрасте 56 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.
 

#прощание
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