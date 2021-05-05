В Челнах скончалась бывший директор музыкальной школы №6 Гульшат Ахмедова

В Набережных Челнах скончалась бывший директор музыкальной школы №6 Автограда Гульшат Ахмедова. Известный педагог не дожила до своего 48-летия несколько дней.

Гульшат Сагитовна Ахмедова возглавляла музыкальную школу имени Салиха Сайдашева 11 лет, она оставила этот пост в прошлом году. Под ее руководством школа стала одной из лучших в Татарстане, ее учащиеся неоднократно становились лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России», победителями международных и всероссийских конкурсов.

В стенах школы были созданы и профессионально утвердились такие творческие коллективы учащихся, как оркестр духовых инструментов, оркестр народных инструментов, хоровые коллективы «Рассвет», «Хыял» и «Апрель», вокальные ансамбли, ансамбли народных инструментов и струнно-смычковых инструментов, а также педагогические коллективы — вокальный ансамбль «Конкордия», камерный ансамбль «Виола», диксиленд Dixi-Bend.

В прошлом году музыкальная школа имени Салиха Сайдашева была капитально отремонтирована. В этом тоже велика заслуга Ахмедовой, которую коллеги характеризовали как самоотверженного, энергичного и инициативного руководителя.

​​«Ее лидерские качества, сильный характер, незаурядный талант выдающегося организатора и педагога наряду с отзывчивостью, доброжелательностью, открытостью и невероятным оптимизмом всегда являлись примером высокого профессионализма и человечности. Гульшат Сагитовна была необыкновенно тонким и чутким музыкантом, концертмейстером, педагогом, воспитавшим не одно поколение талантливых учеников», — отмечается в официальном сообщении образовательного учреждения.