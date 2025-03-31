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На главную ТИ-Спорт 31 марта 2025 11:34

В Челнах прошел командный турнир по дзюдо, посвященный памяти Алмаса Загрутдинова

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В Челнах прошел командный турнир по дзюдо, посвященный памяти Алмаса Загрутдинова
Фото: "Татар-информ"

30 марта в Набережных челнах состоялся Первый командный турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет. Он посвящен памяти Заслуженного тренера Республики Татарстан Алмаса Загрутдинова.

На соревнованиях выступало восемь команд РТ: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Менделеевск, Елабуга и Чистополь.

Фото: "Татар-информ"

На мероприятии присутствовали многочисленные почетные гости, в их числе Галиакберов Сирень, Раиль Муратшин, Ленар Гайниев, Эльфэс хазрат Гайфуллин, Николай Швейкин, Алексей Ваничков, Александр Даренков, Айдар Галиев, Артур Зиннуров, Динар Шакирзянов и Андрей Бажитов.

Фото: "Татар-информ"

В итоге тройка сильнейших оказалась следующей:

1-е место — «Челны 1»

2-е место — Казань «Батыр»

3-е место — «Челны 2»

Также за «лучшую технику» были награждены Рамис Аминов (-55 кг) и Арсений Ширканов (-90 кг), за «быстрый бросок» – Рафаэль Мухамедшин, а за «волю к победе» – Азамат Галанкин.

#Набережные Челны #дзюдо #спорт
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