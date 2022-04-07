В Челнах прошел фестиваль сценического мастерства

В Набережных Челнах прошел ХI Открытый всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы...». В нем приняли участие дети и молодежь в возрасте от пяти до 19 лет, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Организатор фестиваля — Детская школа театрального искусства. В этом году фестиваль проходил в гибридном формате: в очной и в дистанционной форме. На конкурс подали заявки десятки творческих коллективов, всего во всех номинациях было представлено более 500 работ.

Зрители тепло встретили всех участников фестиваля: вместе с актерами с удовольствием вовлекаясь в сценические истории. Ни один спектакль не оставил зрителей равнодушными.

Помимо этого, участники фестиваля участвовали в мастер-классах, прошел театральный батл для детей и круглый стол для руководителей коллективов, на котором члены жюри поделились советами.

В каждой конкурсной номинации в качестве жюри работали эксперты по направлениям. В результате Гран-при фестиваля в номинации «Драматический спектакль» получили два театральных коллектива из Набережных Челнов: авторский театр Paradox за спектакль «Пароль: поцелуй» (руководитель Руслан Герасимов, Детско-юношеский центр № 14), а также «Мечтатели» за спектакль «Школьные истории» (руководитель Наталья Федотова, преподаватель ДШТИ).