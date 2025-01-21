В Челнах прокуратура требует закрыть хостел за нарушения пожарной безопасности

В Набережных Челнах прокуратура через суд добивается приостановления деятельности хостела за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хостел на проспекте Хусаина Ямашева принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Прокуратура ранее подала в суд иск о приостановке работы хостела. Суд удовлетворил требование прокурора заочно, но владелец заведения оспорил это решение, утверждая, что все проблемы с пожарной безопасностью уже решены.

Тем не менее, повторная проверка показала, что нарушения были исправлены лишь частично. Тогда прокуратура потребовала закрыть хостел до полного устранения всех недостатков в области пожарной безопасности. Накануне суд полностью поддержал позицию надзорного органа.