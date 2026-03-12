news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 марта 2026 18:38

В Челнах прокуратура помогла получить компенсацию травмировавшемуся повару теплохода

Читайте нас в
Телеграм

В Челнах прокуратура помогла получить моральную компенсацию повару, получившему травмы во время работы на теплоходе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в сентябре работница получила тяжелые травмы во время уборочных работ на судне. После инцидента была организована проверка, во время которой были выявлены нарушения законов по охране труда.

На начальника, допустившего нарушения, был составлен протокол, а само дело было передано в суд, который взыскал компенсацию 700 тысяч рублей в пользу работника.

#транспортная прокуратура #теплоход #травма
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров