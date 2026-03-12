В Челнах прокуратура помогла получить компенсацию травмировавшемуся повару теплохода

В Челнах прокуратура помогла получить моральную компенсацию повару, получившему травмы во время работы на теплоходе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в сентябре работница получила тяжелые травмы во время уборочных работ на судне. После инцидента была организована проверка, во время которой были выявлены нарушения законов по охране труда.

На начальника, допустившего нарушения, был составлен протокол, а само дело было передано в суд, который взыскал компенсацию 700 тысяч рублей в пользу работника.