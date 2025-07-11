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Происшествия 11 июля 2025 09:50

В Челнах прокуратура обнаружила нарушения на зоовыставке «Экзотеррариум»

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Прокуратура Набережных Челнов проверила выставку «Экзотеррариум», организованную предпринимателем из Дагестана. Выяснилось, что она фактически работает как зоопарк и не соответствует требованиям, предъявляемым к выставкам животных.

Сотрудники надзорного органа выявили целый ряд серьезных нарушений правил содержания животных, среди которых: отсутствие журнала наблюдений за животными, не представлен утвержденный индивидуальным предпринимателем кормовой рацион, отсутствует журнал уборки, не обеспечивается ветеринарное обслуживание, не организован ветеринарный пункт, отсутствует лицензия на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела по трем статьям. Материалы направлены на рассмотрение.

#Набережные Челны #животные
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