В Челнах прокуратура добилась, чтобы рабочим «Нефтехимстрой» выплатили 2,4 млн зарплаты

В Челнах прокуратура проверила УК «Нефтехимстрой», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что 41 работнику компания не заплатила зарплату в размере более 4,3 млн рублей за июнь – июль 2023 года.

По требования прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а от директора предприятия потребовали устранить нарушения.

В итоге работникам заплатили 2,4 млн рублей, остаток долга будет погашен в ближайшее время.