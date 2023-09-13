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В Челнах прокуратура добилась, чтобы рабочим «Нефтехимстрой» выплатили 2,4 млн зарплаты
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В Челнах прокуратура проверила УК «Нефтехимстрой», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что 41 работнику компания не заплатила зарплату в размере более 4,3 млн рублей за июнь – июль 2023 года.
По требования прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а от директора предприятия потребовали устранить нарушения.
В итоге работникам заплатили 2,4 млн рублей, остаток долга будет погашен в ближайшее время.
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