Несколько детей в Челнах заболели свинкой

Случаи эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой», произошли в Набережных Челнах. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

«Инфекция распространилась среди представителей цыганской диаспоры, преимущественно среди детей. Как известно, цыгане живут большими семьями и традиционно мигрируют по городам России. Вероятно, это и стало главной причиной вспышки давно забытой инфекции. Также все они были непривитые», – отметили в горздраве

Все пациенты были успешно пролечены и выписаны из инфекционной больницы Челнов.

«Свинка» – это острое инфекционное заболевание, вирус передается воздушно-капельным путем.

«Заболевание характеризуется увеличением околоушных слюнных желез, их болезненностью и отечностью. Припухлость придает лицу определенную форму, как у свинки, мочки ушей оттопыриваются в стороны. Данный симптом является специфическим для паротита. В ряде случаев паротит приводит к менингиту, панкреатиту, орхиту – воспалению железистой ткани яичек, который в последующем может привести к бесплодию у мальчиков. Кроме этого, после перенесенного паротита могут возникнуть осложнения, такие как синдром сухого глаза, глухота и сахарный диабет», – рассказали в горздраве Челнов.

Врачи инфекционной больницы напомнили, что надежная профилактика эпидемического паротита – вакцинация, которая проводится по Национальному календарю профилактических прививок. В одном препарате: корь, краснуха и эпидпаротит. Впервые детей прививают в один год, а ревакцинация происходит в шесть лет.

«На следующей неделе в лечебные учреждения города планируется поступление трехкомпонентной и однокомпонентной вакцин», – отметили в Управлении здравоохранения Челнов.