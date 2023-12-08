В Челнах произошло еще одно ДТП на железной дороге, легковушка влетела в поезд

Еще одна авария произошла на железной дороге в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы ДТП.

Фото: © Очевидцы

Вечером на Моторной улице Volkswagen врезался в грузовой поезд, который следовал по промзоне от завода ООО «Темпо».

Фото: © Очевидцы

Несмотря на серьезные повреждения у легкового авто, в результате ДТП никто не пострадал.

Это не первая авария на ж/д путях в районе челнинской промзоны сегодня. Днем на Индустриальной улице Hyundai выехала на пути и столкнулась с железнодорожной дрезиной. Женщину-водителя госпитализировали.