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В Челнах произошло еще одно ДТП на железной дороге, легковушка влетела в поезд
Еще одна авария произошла на железной дороге в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы ДТП.
Вечером на Моторной улице Volkswagen врезался в грузовой поезд, который следовал по промзоне от завода ООО «Темпо».
Несмотря на серьезные повреждения у легкового авто, в результате ДТП никто не пострадал.
Это не первая авария на ж/д путях в районе челнинской промзоны сегодня. Днем на Индустриальной улице Hyundai выехала на пути и столкнулась с железнодорожной дрезиной. Женщину-водителя госпитализировали.
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