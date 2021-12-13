В Челнах пройдут праздничные сельхозярмарки «Новогодний гусь»

18 и 19 декабря в Набережных Челнах на двух площадках города пройдут предпраздничные тематические ярмарки «Новогодний гусь». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Посетить ярмарки можно будет на территории Ипподрома и Набережной Тукая перед стадионом «Строитель».

Помимо этого, в эти дни будут открыты традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

В минувшие выходные ярмарки продолжили свою работу на Набережной Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), территории агропромышленного парка «Южный» и Ипподрома.

Из 11 районов Татарстана было завезено 112 тонн продукции на сумму более 14 млн рублей.

Ярмарочные площади посетил зампредседателя правления по общим вопросам Татпотребсоюза — Ренат Бикбов.