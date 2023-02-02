Турнир по волейболу на снегу пройдет в Набережных Челнах

В Набережных Челнах пройдут соревнования по волейболу на снегу. Они состоятся благодаря выигранному гранту и проекту «Серия соревнований „Волейбол на снегу“» от Федерации волейбола Автограда.

«Для челнинцев, занимающихся пляжным волейболом, будет организован турнир по волейболу на снегу. Популярность данного вида спорта стремительно растет. Правила игры в волейбол на снегу в целом аналогичны правилам пляжного волейбола», — рассказал председатель Федерации волейбола города Игорь Чернышов.

Мужской турнир состоится 25 февраля, женский турнир/микст — 11 марта. Место проведения — уличная площадка перед школой №4.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, медалями, а также сертификатами в спортивный магазин и сувенирной продукцией. Для участников и оргкомитета будет организовано горячее питание.

Волейбол на снегу — это вид спорта, в который играют две команды по три игрока на игровой площадке (8 на 16 метров), разделенной сеткой. Цель игры — отправить мяч через сетку, чтобы он приземлился на противоположной стороне площадки, и предотвратить такую же попытку со стороны соперника.

Заявки от желающих принять участие в соревнованиях ждут до 20 февраля на e-mail: tigress-2008@mail.ru. К заявке необходимо предоставить заявку с медицинским заключением.