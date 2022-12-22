В Челнах пройдет операция «Ель», штраф за незаконную вырубку — до 300 тыс. рублей

С 20 по 31 декабря в Набережных Челнах проводится оперативно-профилактическая операция «Ель», в рамках которой специалисты проверяют транспорт и точки продаж. За незаконную вырубку деревьев можно получить штраф до 300 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника полиции Управления МВД России по Автограду Раиль Назмиев.

Докладчик отметил, что в преддверии новогодних праздников в лесных массивах, а также на территории населенных пунктов резко возрастает количество нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконной вырубкой деревьев хвойных пород.

Назмиев напомнил, что кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф до 4 тыс. рублей — для граждан, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц и до 300 тыс. рублей — на юридических лиц за незаконную вырубку лесных насаждений.

Кроме того, в случае, если ущерб составляет свыше 5 тыс. рублей, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена также уголовная ответственность.