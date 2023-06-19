В Челнах программа «Наш двор» выполнена наполовину

На данный момент общий объем работ по программе «Наш двор» в Набережных Челнах выполнен на 50%. Об этом доложил сегодня на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

В текущем году планируется благоустроить 84 дворовых территории. Лимит выделенного финансирования составляет 1 млрд 898 млн рублей. При этом в прошлом году в Челнах было выполнено комплексное благоустройство 119 дворовых территорий с общей площадью асфальтобетонного покрытия 471,7 тыс. кв. метров. По итогам работ жители получили более 7 тыс. новых парковочных мест.

«Всего из 653 имеющихся дворовых территорий в городе за период реализации данной программы было благоустроено 338, и результат мы видим. Деньги выделены, погода более чем благоприятная — к 1 сентября работа должна быть завершена», — прокомментировал выступление чиновника мэр Челнов Наиль Магдеев.

Вместе с тем глава города заявил, что благоустройство города — это общий труд. Он уверен, что причастность в данном случае ожидается не только от исполнителей и контролирующих структур, но и от представителей населения.

«Озеленение — это наша с вами работа, управляющих компаний и жителей: помочь посадить несколько деревьев и ухаживать за ними. Потребительского отношения не должно быть», — выразил убежденность Наиль Магдеев.