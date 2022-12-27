В Челнах прогнозируют большой поток заболевших гриппом после новогодних праздников

Врачи Набережных Челнов ожидают большой поток заболевших гриппом и ОРВИ после новогодних праздников. Согласно их прогнозам, высокий уровень заболеваемости продлится до конца февраля.

«Пока говорить о снижении заболеваемости не приходится. До конца февраля заболеваемость будет расти, затем постепенно будет снижаться. Таким образом протекает эпидпроцесс в зимний период», — поделилась на пресс-конференции замруководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.

Исходя из эпидемиологической ситуации в праздничные дни будет организован прием врачей педиатров, терапевтов и врачей общей практики с 9.00 до 14.00. Прием вызовов на дом будет осуществляться с 8.00 до 13.00. После 14.00 можно вызывать скорую помощь.

Заболеваемость в Набережных Челнах остается на высоком уровне. Ежедневно в поликлиники обращается более 100 пациентов, а по понедельникам это более 200 человек в каждой поликлинике.

Основные симптомы заболевания — высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, ломота в мышцах и суставах, отсутствие аппетита.

«В основном превалируют ОРВИ и грипп. В 70% случаев это свиной грипп. Болеют и беременные, и лица старше 60 лет», — сообщила главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Автограда Елена Каримова.