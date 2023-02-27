В Челнах ожидают роста заболеваемости ОРВИ из-за температурных качелей

К концу текущей недели в Набережных Челнах прогнозируется увеличение числа заболевших ОРВИ. Причина — температурные качели, сообщил на аппаратном совещании главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Мы идем чуть выше республиканского значения на 7%. Пока показатели по заболеваемости на тех же значениях», — доложил он.

Бариев добавил, что во взрослых и детских поликлиниках города будет организована прививочная кампания.

Мэр города Наиль Магдеев добавил, что ситуация в какой-то степени стабильная, но улучшений нет и из-за плюсовых температур ожидается ее ухудшение.

«Мы в определенной мере, хоть и в небольшой, можем на эту ситуацию повлиять, проводя утренний фильтр детей в детских садах, школах, учреждениях образования. Все те меры, которые были предписаны, безусловно, должны исполняться. Ситуация такая, какая есть, но и от нас тоже многое зависит», — отметил он.