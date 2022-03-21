В Челнах продолжает снижаться количество новых случаев Covid-19

В Набережных Челнах в 2,1 раза снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение лабораторно подтвержденных случаев в 2,1 раза. За предыдущую неделю было 590 случаев, за истекшую неделю — 275 лабораторно подтвержденных случаев», — озвучил статистику главный санитарный врач города.

Мэр Челнов Наиль Магдеев получил усилить работу по ревакцинации. «Мы видим, что даже те люди, которые были вакцинированы, болеют. Болеют, но тяжесть немного другая. Коронавирус никуда не ушел», — отметил градоначальник.

В настоящее время в Набережных Челнах зарегистрировано 15 530 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. Показатель составляет 2956,1 на 100 тыс. населения, что на 17,7% ниже среднереспубликанского значения.