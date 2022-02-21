Число случаев Covid-19 в Челнах за неделю выросло в полтора раза

За неделю в Набережных Челнах выявили более 3 тыс. случаев коронавируса — на 1046 больше, чем в предыдущие семь дней. Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«Хочу отметить, что по сравнению с прошлой неделей отмечается рост лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в полтора раза. Если за прошлую неделю мы зарегистрировали в течение недели 2083 случая, то за истекшую неделю 3129», — сообщил он.

Бариев отметил, что в городе продолжаются проверки. Нарушения выявлены на предприятиях «Агромастер» и «Тмим», в детских садах №105 и №73, а также в кадетской школе №83. Все должностные лица приглашены для составления протоколов. По словам спикера, не в полном объеме проводится дезинфекция оборудования, инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях, отсутствуют отметки в журналах, не ведется учет работы бактерицидных ламп.

Также ведутся работы в отношении лиц, прибывших из за рубежа и не сдавших ПЦР-тест. На двух жителей Челнов уже вынесены штрафные санкции в размере 7,5 тыс. рублей. На этой неделе еще три гражданина приглашены для составления протоколов.

Также в Автограде продолжается вакцинация против Covid-19. В настоящее время первым компонентом провакцинированы 284 645 человек, вторым компонентом 219 393.