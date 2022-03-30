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Ру Тат
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Происшествия
30 марта 2022  10:27
Павел Климчак

В Челнах продлили арест бывшему директору медколледжа по делу о взятке

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Набережночелнинский городской суд продлил срок домашнего ареста бывшему директору медколледжа Светлане Вахитовой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Под домашнем арестом она пробудет до 30 апреля. Кроме того, обвиняемой разрешены прогулки на улице продолжительностью 2 часа ежедневно. Об этом сообщается в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что суд Челнов отправил под домашний арест директора медколледжа. Вахитову обвиняли в том, что она регулярно получала взятки от владельца студенческой столовой, а также еще в одном эпизоде взятки за поступление абитуриента в медколледж.

#продление ареста
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