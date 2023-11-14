В Челнах приставы помогли вернуть 400 тысяч, которые женщина заплатила за сломанное авто

В Челнах жительница Черемшанского района РТ купила машину, оплатила ее, сразу получила ключи но до дома не доехала – авто сломалось в пути, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Машину женщина купила в одном из автосалонов Автограда и через мобильное приложение оплатила 355 тысяч рублей. После диагностики, когда сломанный авто доставили в сервисный центр, выяснилось, что ему необходим ремонт двигателя на 150 тысяч рублей.

В итоге женщина обратилась в суд с иском к продавцу и суд его удовлетворил. Должник получил постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о возможных мерах принудительного взыскания, однако деньги не вернул.

Тогда пристав арестовал счета в банках и наложены запреты на регистрационные действия транспортных средств. Только после этого гражданин погасил долг целиком.