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В Челнах приставы помогли вернуть 400 тысяч, которые женщина заплатила за сломанное авто
В Челнах жительница Черемшанского района РТ купила машину, оплатила ее, сразу получила ключи но до дома не доехала – авто сломалось в пути, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Машину женщина купила в одном из автосалонов Автограда и через мобильное приложение оплатила 355 тысяч рублей. После диагностики, когда сломанный авто доставили в сервисный центр, выяснилось, что ему необходим ремонт двигателя на 150 тысяч рублей.
В итоге женщина обратилась в суд с иском к продавцу и суд его удовлетворил. Должник получил постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о возможных мерах принудительного взыскания, однако деньги не вернул.
Тогда пристав арестовал счета в банках и наложены запреты на регистрационные действия транспортных средств. Только после этого гражданин погасил долг целиком.
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