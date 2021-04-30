В Челнах приостановлена работа пяти кафе и баров из-за сovid-нарушений

В Челнах приостановили работу пять кафе и баров из-за сovid-нарушений, еще по одной точке общепита суд примет решение сегодня, сообщила журналистам заместитель руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора РТ Лемуза Нафигуллина.

Сотрудники санитарного ведомства провели проверку десяти точек челнинского общепита в ночное время на предмет соблюдения противоэпидемических требований. В шести кафе и барах были выявлены нарушения. На администрации заведений составлены протоколы, решениями суда деятельность кафе Rollstreet (ИП Сальмин), «K4» (ИП Гиниятуллин), «Облако 53» (ИП Лопырев), «R&S Кухнякафе» (ИП Хусаинов), «PROektop» (ИП Халиуллин) приостановлена на 20–40 дней.

Всего за прошедшую неделю сотрудники Роспотребнадзора посетили 34 различных учреждений, начиная от образовательных учреждений и заканчивая бассейном. По итогам работы к административной ответственности были привлечены директор школы № 31 (за неиспользование персоналом средств индивидуальной защиты) и руководство ООО «Пассажирские перевозки» (за отсутствие санитарной обработки транспорта).

«Во время проверки наши специалисты обнаружили, что автобусы на конечных остановках «51-й комплекс» и «Кузнечный завод» не проходили дезинфекцию. Поручни, сиденья и другие поверхности автобусов не обрабатывались», — сообщила Нафигуллина.