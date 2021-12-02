В Челнах прикрыли магазин, где торговали контрафактным алкоголем под известными брендами

Как было установлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам, в одном из городских магазинов продавали водку с признаками контрафакта.

Из помещения маркета была изъята алкогольная продукция – водка, вино, коньяк – с признаками контрафакта с этикетками известных производителей. Кроме того, полицейские установили склад, где хранился контрафакт. там обнаружили 2,5 тыс. литров алкоголя.

Образцы изъятой алкогольной продукции будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

