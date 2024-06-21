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В Челнах при участии семей бойцов СВО открыли стелу «Звезда Победы»
Накануне Дня памяти и скорби в 31-м комплексе Набережных Челнов состоялось торжественное открытие стелы «Звезда Победы». Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и семьи участников спецоперации, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Центрального района города.
На церемонии открытия почтили минутой молчания память павших, возложили цветы к стеле глава Центрального района Эдуард Фаттахов, актив ТОС 31-го комплекса, депутаты Государственного и Городского Совета, представители управляющих компаний.
«Эта стела станет ещё одним символом бесстрашия и мужества наших дедов и прадедов, их беззаветной преданности Родине», — сказал в приветственном слове глава Центрального района Эдуард Фаттахов.
Прозвучали песни военных лет, выступили школьники и воспитанники детского сада. Участники мероприятия почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания и возложили к подножию стелы красные гвоздики.
Стела была изготовлена на средства республиканского гранта, который выиграла председатель ТОС «31 комплекс» Зоя Пиванова. Ее стоимость — 300 тыс. рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году стела «Звезда Победы» была открыта в 39-м комплексе.
Фотографии предоставлены Еленой Камаловой.
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