В Челнах прошла презентация книги известного краеведа, изданной после его смерти

В историко-краеведческом клубе «Нижняя Кама» Набережных Челнов презентовали вторую посвященную Автограду книгу известного краеведа Владимира Ермакова, которая выпущена через шесть лет после смерти автора.

Доктор исторических наук Владимир Ермаков всю жизнь занимался сбором краеведческих материалов и сохранением истории Челнов. Будучи родом из Кировской области, после окончания Казанского университета работал в Камском политехническом институте и Набережночелнинском институте КФУ.

Ученый известен своей книгой-исследованием «История Набережных Челнов и региона Восточного Закамья», статьями в «Энциклопедии города Набережные Челны» и другими краеведческим публикациями.

После скоропостижной смерти историка в марте 2015 года на здании главного корпуса Набережночелнинского филиала КФУ была установлена мемориальная доска. В Челнах стала проводиться международная научно-практическая конференция «Ермаковские чтения».

В последние годы своей жизни Ермаков собирал материалы для второго тома книги «История Набережных Челнов и региона Восточного Закамья». Он должен был быть посвящен части советского периода истории города и охватывать промежуток с 1918 по 1969 год, но исследователь не успел его дописать.

Вместо историка это сделали его друзья из числа участников историко-краеведческого клуба «Нижняя Кама», а председатель клуба Анатолий Рябов издал ее за свой счет.

«Книга недоработанная, ее надо еще шлифовать. Но в этом издании есть главное — детали, крупицы истории, к которым Ермаков всегда был неравнодушен. Каждый факт подкреплен архивными материалами и имеет величайшую ценность для города. Ибо без истории у Челнов нет будущего. Так считал Ермаков, так думаем и мы», — было сказано на вечере, посвященном книге.