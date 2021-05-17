В Челнах назначен новый глава Управления контроля качества жилищно-коммунальных услуг

Новым начальником Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг Набережных Челнов стал Айрат Насыбуллин. Ранее он занимал должность заместителя главы этого управления.

О назначении Насыбуллина было объявлено на аппаратном совещании в мэрии. «Айрат Ахмаевич — человек опытный, имеет хороший послужной список. Думаем, новая работа ему по плечу. Мы желаем ему успеха», — сказал Наиль Магдеев.

Айрат Ахмаевич Насыбуллин родился 21 августа 1957 года в рабочем поселке (ныне городе) Бавлы ТАССР. Окончил в 1980 году Казанский государственный медицинский институт по специальности «Санитария». Прошел путь от санитарного врача городской санэпидстанции до главного врача СЭС Автозаводского района Набережных Челнов.

Позднее Насыбуллин работал председателем Набережночелнинского регионального комитета по охране природы, начальником Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, начальником Управления административно-технической инспекции.