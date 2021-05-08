В Челнах представлена новая версия фасада здания театра «Мастеровые»

В Челнах представили доработанный проект фасада нового здания театра «Мастеровые». Внешний вид согласован с труппой, сообщил ИА «Татар-информ» директор культурного учреждения Армандо Диамантэ.

Новую версию отличают яркие надписи, которые располагаются перед площадью и на стеклянном фасаде здания. Обновление делает здание более живым и отвечающим духу театра, считает директор.

По словам Диамантэ, гигантские буквы перед зданием видны только издалека (они будут подсвечиваться), а аншлаг на стекле носит информационный характер. «Афишные тумбы, которые появились в доработанном варианте, также гармонично вписываются в общую концепцию и подчеркивают театральность здания», — считает директор театра.

Кроме того, в новом варианте отсуствует «красное дерево» — символ, украшающий сейчас фасад театра. «Стилистика проекта все-таки другая», — пояснил собеседник агентства.

Новый эскиз создан дизайн-группой ГУП «Татинвестгражданпроект» под руководством Елены Валеевой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинцы назвали первый вариант оформления театра «аквариумом» из стекла и бетона.