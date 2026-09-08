В Челнах предлагают до 200 тыс. рублей программистам и до 170 тыс. трактористам

Самым высокооплачиваемым предложением в базе кадрового центра Набережных Челнов стала вакансия программиста с зарплатой 200 тыс. рублей. На втором месте – тракторист: дорожное предприятие готово платить соискателю 170 тыс. рублей, сообщили в местном департаменте Центра занятости населения РТ.

Согласно полученной информации, уровень зарплат в предложениях работодателей варьируется от 27,1 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от опыта, квалификации, условий и качества работы. В числе высокооплачиваемых вакансий также системный аналитик (до 126 тыс.), начальник участка в строительстве (до 150 тыс.), начальник бюро (до 120 тыс.), прораб (до 120 тыс.), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (до 150 тыс.) и слесарь-ремонтник (до 120 тыс.).

Высокие зарплаты предлагают и в медицинской сфере: врачу скорой помощи – до 140 тыс. рублей, врачу-педиатру участковому и врачу-анестезиологу-реаниматологу – до 120 тыс. Также в списке – руководитель группы продаж, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением и маляр с зарплатой до 130 тыс. рублей.