В Челнах празднование 400-летия города откроют гашением юбилейной марки

Набережные Челны

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Набережных Челнах празднование года 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» символически откроет торжественная церемония специального гашения юбилейной почтовой марки. Мероприятие состоится 29 января в ДК «Энергетик», сообщают организаторы.

В основу дизайна почтовой марки, выпушенной к 400-летию Автограда, легли узнаваемые символы Челнов: городской герб, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр и панорама города на фоне реки Камы. Номинал марки – 50 рублей, общий тираж – 58,5 тыс. экземпляров.

Участниками события станут мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, заместитель директора по коммерческой деятельности УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Светлана Гришина, первостроители города и автогиганта.

Будет проведена уникальная процедура гашения: на конверты первого дня поставят оттиски специально изготовленного штемпеля. Штемпели одного дня доступны только в Москве и Набережных Челнах.

Завершит мероприятие памятное фотографирование с первыми погашенными экземплярами юбилейной филателистической продукции. Сами марки уже поступили в почтовое обращение, пояснили в «Татарстан почтасы».

«Отрадно, что одним из памятных событий юбилея стал выпуск почтовой марки, посвященной 400-летию со дня основания города», – заметил по этому поводу директор регионального управления Почты России Ильнур Махмутов.