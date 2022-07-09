В Челнах праздничные намазы прошли в 15 мечетях

В 15 мечетях Набережных Челнов прошли праздничные намазы в честь Курбан-байрама. Мэр города Наиль Магдеев и руководитель исполкома Фарид Салахов посетили мечеть Нур-Ихлас, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее мэр поздравил всех с праздником, отметив, что Курбан-байрам воплощает истинные ценности ислама. «В этот благословенный день верующие обращаются к Всевышнему с молитвами, просят защиты и поддержки, благодарят за все, что Аллах им дарует <...> Курбан-байрам проповедует взаимоуважение и толерантность, миролюбие и щедрость, учит проявлять сострадание и заботу о ближних, помогать престарелым и одиноким людям. Время благих дел близко всем людям, готовых к нравственному очищению и духовному совершенствованию», — говорится в сообщении.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Магдеев также напомнил, что в Набережных Челнах возводится Соборная мечеть. Она строится на пожертвования челнинцев разных национальностей вне зависимости от вероисповедания.

«Уверен, что единство всех жителей нашего города, а также межконфессиональное сотрудничество будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в нашем городе. В этот светлый и добрый праздник примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и благих делах во имя процветания Набережных Челнов, Татарстана и России!» — отметил мэр.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

С двух часов ночи по основным маршрутам города – проспектам Мира, Сююмбике, Чулман и Московский – начали курсировать автобусы для удобства жителей.

Забой животных организован на специальной площадке для жертвоприношений в поселке Сидоровка в районе бывшего мясокомбината. Все животные проходят ветеринарный контроль и проверку.