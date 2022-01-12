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Происшествия
12 января 2022  18:46
Полина Шевчук

В Челнах пожилого мужчину насмерть придавила рухнувшая крыша сарая

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В Челнах пожилого мужчину насмерть придавила рухнувшая крыша сарая

Днем на номер вызова экстренных служб 112 пришел вызов, что в Челнах на улице Шлюзовая в СНТ «Любитель природы» на мужчину рухнула крыша хозпостройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Уже через 10 минут у здания были сотрудники ЗПСО №6. Они обнаружили под рухнувшей крышей сарая погибшего 82-летнего мужчину. Спасатели очистили кровлю от снега, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли часть крыши и извлекли оттуда тело погибшего.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, пожилой мужчина разбирал постройку, и она обрушилась. По оценкам медиков, смерть пенсионера наступила около двух дней назад. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


 

#погиб мужчина #МЧС РТ
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