В Челнах пожарные спасли из загоревшейся квартиры пожилую женщину и ее сына

Пожар произошел в одном из жилых домов на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Возгорание началось в зале квартиры на первом этаже дома. О случившемся сообщили в районе половины шестого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире 87-летнюю женщину и ее 64-летнего сына. С помощи маски спасаемого огнеборцы вывели их на свежий воздух. Через несколько минут пожар площадью 7 квадратных метров потушили. Эвакуация жильцов не проводилась.

Пожилую женщину и ее сына госпитализировали с отравлением продуктами горения в местную больницу. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.