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Происшествия 11 мая 2024 08:52

В Челнах пожарные спасли из огня семью с детьми

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В Набережных Челнах пожарные спасли из горящего помещения семью с двумя детьми. Об этом сообщает МЧС России.

Предварительно, от газовой плиты загорелись висящие рядом полотенца. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Из горящего жилья огнеборцы спасли отца, мать и двух детей. Все госпитализированы.

Фото: © МЧС России

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