В Челнах пожарные спасли из огня семью с детьми

В Набережных Челнах пожарные спасли из горящего помещения семью с двумя детьми. Об этом сообщает МЧС России.

Предварительно, от газовой плиты загорелись висящие рядом полотенца. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Из горящего жилья огнеборцы спасли отца, мать и двух детей. Все госпитализированы.