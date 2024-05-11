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В Челнах пожарные спасли из огня семью с детьми
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В Набережных Челнах пожарные спасли из горящего помещения семью с двумя детьми. Об этом сообщает МЧС России.
Предварительно, от газовой плиты загорелись висящие рядом полотенца. Огонь охватил 5 квадратных метров.
Из горящего жилья огнеборцы спасли отца, мать и двух детей. Все госпитализированы.
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