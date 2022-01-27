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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2022  14:45
Павел Климчак

В Челнах пожарные спасли из квартиры полной дыма подростка и ребенка

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Сообщение о возгорании в одном из жилых домов на Цветочном бульваре в Челнах поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе часа дня. Пожар площадью в квадратный метр произошел на 8,5 этаже дома. Дым от огня охватил квартиры сверху.

Через несколько минут на место прибыли огнеборцы. Они быстро потушили пожар, после чего начали обходить квартиры выше. В одной из них на 9,5 этаже пожарные нашли 17-летнего подростка и 9-летнюю девочку. С помощью маски спасаемого их вывели на улицу на свежий воздух.

Причина пожара в данный момент устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #спасли
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