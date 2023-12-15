Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах пожарные потушили загоревшуюся на дороге маршрутку
Сообщение о том, что на проспекте Мира возле остановки «Театр кукол» загорелась маршрутная «ГАЗель», поступило сегодня в 11.15, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, загорелся моторный отсек маршрутки. Внутри «ГАЗели» находились 6 пассажиров и водитель, которые вышли самостоятельно до прибытия пожарных.
Спустя некоторое время сотрудникам пожарной охраны удалось справиться с огнем.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников