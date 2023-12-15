В Челнах пожарные потушили загоревшуюся на дороге маршрутку

Сообщение о том, что на проспекте Мира возле остановки «Театр кукол» загорелась маршрутная «ГАЗель», поступило сегодня в 11.15, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, загорелся моторный отсек маршрутки. Внутри «ГАЗели» находились 6 пассажиров и водитель, которые вышли самостоятельно до прибытия пожарных.

Спустя некоторое время сотрудникам пожарной охраны удалось справиться с огнем.