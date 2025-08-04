В Челнах появятся завод платформ, фабрика полуфабрикатов и металлоцентр

В 2025 году в Набережных Челнах наблюдается устойчивый рост интереса к территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). На заседании республиканской комиссии было рассмотрено девять заявок от города, четыре из которых касаются новых инвесторов. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Челнов Наталия Кропотова.

Новые резиденты планируют вложить в экономику города свыше 600 миллионов рублей. Реализация проектов позволит создать 218 новых рабочих мест.

Среди заявленных направлений — строительство завода по производству бортовых платформ, запуск линии по изготовлению литьевых изделий из пластмассы и алюминия для бытовой техники, создание мясоперерабатывающей фабрики, а также открытие центра металлообработки.

Кроме того, пять уже действующих резидентов ТОР в первом полугодии текущего года представили обновленные бизнес-планы. Изменения направлены на увеличение производственных показателей с учетом новых рыночных условий и технологических решений.