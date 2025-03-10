В Челнах появится два бассейна, площадки уже подготовили

На набережной Тукая в Челнах подготовили площадки под два бассейна, заявил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Скоро рабочие монтируют на площадках деревянное покрытие, установят несколько павильонов. В данном «плавательном комплексе» будут и сауны, и туалеты, и кафе, а также бытовые комнаты под фильтры обслуживания бассейнов, пишут «Челнинские известия».

Планируется, что бассейн откроют уже 1 мая текущего года.

По словам Ахметзянова, вход на пляж будет бесплатным, без каких-либо ограничений. Для лучшего комфорта отдыхающих появятся дополнительные услуги, которыми гости смогут воспользоваться по желанию.

«Место с песком обязательно оставляем», – добавил Ахметзянов.